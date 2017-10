Lokeren begint aan moeilijk vierluik: "Maar het toont toch dat we van die ploegen kúnnen winnen"

Lessen trekken uit de voorbije drie matchenDeel deze quote:

"Tegen grotere ploegen hebben we al resultaten kunnen halen, dus het is zeker mogelijk. Maar dan moeten we wel lessen trekken uit de voorbije drie matchen."

Tom De Sutter:

"Vorig jaar waren dat allemaal – of bijna allemaal (Mechelen en Genk vielen net naast de top zes, nvdr.) – ploegen voor play-off 1, hé. Maar de voorbije weken hebben we gewonnen van Zulte Waregem, gelijkgespeeld tegen STVV en nu terug tegen Charleroi. En er zat misschien zelf iets meer in. Maar het toont toch dat we van die ploegen kúnnen winnen."