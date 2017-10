Makelaar 'potentiële' sleutelpion dreigt met vertrek: "Als Anderlecht hem niet goed genoeg vindt, dan zoek ik in januari een oplossing"

Onder Vanhaezebrouck blijven de speelminuten beperkt tot 17 stuks. En dus dreigt de manager van de Roemeense international met een vertrek.

"Voor mij is het simpel: als Anderlecht Nico niet goed genoeg vindt, dan zoek ik in januari een oplossing - een definitieve transfer of een uitleenbeurt", vertelt Ana-Maria Proden in Het Laatste Nieuws.

Grote speler

"Ach, ik verwacht eerlijkheid. Afgelopen zomer was er voldoende interesse, maar toen liet de clubleiding verstaan dat Nico een sleutelpion zou worden. (flauw lachje) Dat is voorlopig niet gebeurd. Nico is toch een grote speler? Ik snap er niks van. En veel landgenoten met mij."

De onrust bij Proden is er ook omwille van het nakende WK. "Maar eerst wil Nico blijven vechten om de nieuwe trainer te overtuigen", zegt ze nog. Niet alleen Stanciu zit in een ongunstige situatie. Ook de speelminuten van zijn landgenoot Alexandru Chipciu blijven beperkt.