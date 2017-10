Nigel Pearson en middenvelder Mathieu Maertens zijn duidelijk over het 'voordeel' van OHL tegenover Beerschot Wilrijk

OHL speelt nog thuis tegen Union en moet naar Lierse. Beerschot Wilrijk ontvangt thuis Roeselare en moet naar het Koning Boudewijnstadion om Union te bekampen. Als het op het doelpuntensaldo aankomt, is OHL (momenteel) favoriet. "De kansen zijn 55-45 in het voordeel van OHL", zei Arjan Swinkels al.

Bij OHL willen ze niet over een favorietenrol spreken. "We moeten gewoon naar onze eigen matchen kijken en die winnen", zegt Mathieu Maertens, tegen Beerschot goed voor een goal en een assist. "Dan hebben we voldoende aan twee overwinningen."

'Geen makkelijke matchen'

"Of de kansen fifty-fifty zijn? De volgende match van Beerschot is tegen Roeselare en dan tegen Union. In deze reeks is er geen enkele match die je gemakkelijk kan winnen. We moeten gewoon gefocust zijn", weet de ex-middenvelder van Cercle Brugge.

Ook coach Nigel Pearson is het eens met Maertens. "We moeten gewoon onze eigen wedstrijden winnen", is de Engelsman duidelijk. "We moeten gefocust zijn op onszelf en mogen niet beginnen denken wat er hier of daar kan gebeuren. Het wordt belangrijk om zelf te presteren."