Beker: Man City pas na penalty's voorbij Wolves - Thorgan Hazard matchwinnaar - Vermaelen speelt nog eens volledige match

door Yannick Lambrecht

Overzicht van bekervoetbal in Engeland, Duitsland, Spanje en Nederland

Dinsdag is bij ons een midweekspeeldag in de competitie van start gegaan, in het buitenland kregen ze bekervoetbal voorgeschoteld. Hier vindt u het volledige overzicht.