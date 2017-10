Verrassende club scoorde al evenveel als Club Brugge: "Wilde spelers zover krijgen dat ze durfden aanvallen"

door Aernout Van Lindt

door

Philippe Clement in de wolken met aanvallend Waasland-Beveren, dat net als Club Brugge al 26 keer scoorde

We zijn 11 speeldagen ver en in de competitie staat Club Brugge moederziel alleen op kop. Maar niet in elke statistiek of klassement staan ze bovenaan. Een team staat namelijk náást blauw-zwart qua gemaakte doelpunten. "Erg prettig", aldus de oefenmeester van dat team.