'PSG wil volgende zomer een Rode Duivel halen voor de aanvoer naar het aanvallende geweld'

De Parijzenaars kunnen naar eigen zeggen een betere aanvallende middenvelder gebruiken (Draxler, nee?) en in hun zoektocht zijn ze volgens Goal uitgekomen bij niemand minder dan Kevin De Bruyne. Het bestuur houdt zich naar verluidt klaar om een bod uit te brengen voor volgende zomer.

Twee jaar geleden

Het medium meldt ook dat er in 2015 al contacten waren tussen de twee partijen. Maar KDB, toen nog bij Wolfsburg aan de slag, koos voor Manchester City en Di Maria vertrok in zijn plaats naar de Franse hoofdstad. De vraag is: heeft hij wel een reden om Engeland te verlaten?