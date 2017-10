Manchester United-icoon wil graag opvolger van Koeman worden bij Everton, maar dat zien de fans liever niet gebeuren

De Nederlander is na Frank De Boer (Crystal Palace) en Craig Shakespeare (Leicester City) al de derde Premier League-manager die dit seizoen mag beschikken. In de media worden ondertussen verschillende kandidaat-trainers genoemd om de club van Kevin Mirallas uit het slop te halen.

Manchester United-legende Ryan Giggs is daar één van. Hij ziet een avontuur bij 'de Toffee’s' zeker zitten. “Everton is een fantastische club met een mooie geschiedenis. Het zou stom zijn mocht ik niet geïnteresseerd zijn”, vertelt hij aan Sky Sports.

De Everton-fans op hun beurt zijn minder onder de indruk. Zij zien de komst van Ryan Giggs liever niet gebeuren, getuige enkele tot de verbeelding sprekende tweets.

Why does Giggs think he can justify taking a prem job for his first one? Go lower league and prove yourself!