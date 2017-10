Van uitbollen geen sprake voor ex-Anderlechtspeler, die het uitstekend doet in eigen land

De 32-jarige Amerikaan met de snor verkeert namelijk nog steeds in zeer goede doen. Sterker nog: de middenvelder kroonde zich al voor het tweede seizoen op rij tot assistenkoning in de MLS. In 32 wedstrijden gaf hij 17 keer de beslissende pass voor een doelpunt. Daarmee eindigde hij net voor Victor Vazquez (ex-Club Brugge, nu Toronto FC)

Vorig jaar lukte Kljestan nog 20 assists. Sinds hij terugkeerde naar de MLS gaf hij 51 assists in 97 optredens, fabelachtige statistieken zijn dat! Hij is de eerste speler in Amerika die in twee opeenvolgende seizoenen de meeste assists uitdeelde.

Daarnaast vindt hij voor New York ook regelmatig het net, meer dan hij bij Anderlecht deed, al is het seizoen 2013-2014 wel uitzondering op de regel. Toen lukte de Amerikaan 9 goals in 27 wedstrijden bij paars-wit.

Bij Anderlecht lopen er heel wat middenvelders rond, maar een type zoals Kljestan, die kan scoren maar ook geregeld laat scoren, kunnen ze op dit moment toch goed gebruiken bij de Belgische landskampioen.

