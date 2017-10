De pronostiek van de redactie: wie verrast er op de midweekspeeldag?

Het is simpel! Onze redactie geeft de lezers elke periode opnieuw de kans om leuke prijzen te winnen met verschillende wedstrijden. Een prijs bij Unibet of een truitje en tickets voor matchen in de Jupiler Pro League? Het kan allemaal.

Het seizoen wordt in acht periodes opgedeeld en in elke periode kan jij al een prijs winnen (2 tickets voor een match in de Jupiler Pro League + een bonus van 50 euro bij UNIBET of een truitje van je favoriete club). Ook voor de eindwinnaar is er nog een mooie prijs!

WIJ spelen ook mee - kan u minstens ons verslaan? Hier alvast onze pronostiek volgens het TOTO-systeem (1 voor een thuiszege, 2 voor een uitzege en X voor een gelijkspel)

Speeldag 12 Sander Diederik Aernout Johan Bart Yannick Gent - Eupen 1 1 1 1 1 X Mechelen - Lokeren X X 1 2 X 2 Oostende - Charleroi 1 1 1 1 X 1 Genk - Club Brugge 1 1 2 2 Waasland-Beveren - Kortrijk 1 1 1 1 Anderlecht - Zulte Waregem 1 1 1 1 Antwerp - Standard 1 1 1 1 STVV - Moeskroen 1 1 X 1

De stand na speeldag 11

Diederik 36

Bart 36

Aernout 36

Yannick 33

Johan 31

Sander 26

Toppronostikeur of manager in hart en nieren?

