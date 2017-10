🎥 Mechelse supporters eisen uitleg aan spelershome, Matthys en co. spreken de meute toe

Meteen na de nederlaag tegen Lokeren trok een pak supporters naar de spelershome in het AFAS-stadion Achter De Kazerne. Ze begonnen luidkeels 'shame on you!' te zingen en wilden een verklaring nadat hun ploeg zonder trainer naar de laatste plaats zakte.

Veel onrust dus, de spelers moesten zelf de boel komen bedaren. Tim Matthys gaf als eerste uitleg aan de fans en in de mixed zone stonden ook Mats Rits, Colin Coosemans en Seth De Witte een tiental minuten te praten met enkele supporters. Dat verliep wel positief.