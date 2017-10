Benchaib, de nieuwste ontdekking van Lokeren: "Al vanaf het begin heb ik een boontje voor hem", "Niet verrast dat hij dit reeds doet op het hoogste niveau", ...

Gelukkig heb ik er wel van kunnen genieten - Amine Benchaib Deel deze quote:

Niets dan lof

Zijn ploegmaats weten ook dat de youngster een mooie toekomst tegemoet gaat. "Jazeker. Dat is echt wel iemand die een paar stappen hoger kan zetten als hij goed evolueert. Het is voor mij ook makkelijk om met zo iemand achter mij te spelen. Hij communiceert goed en in ’t kopje zit het ook juist", vertelt Tom De Sutter.

Bij Steve De Ridder klinkt het net zo. "Sowieso. Al vanaf het begin heb ik een boontje voor hem. Als hij deze lijn kan doortrekken, zijn er zeker veel mogelijkheden voor hem. Maar we gaan nu nog niet te hard van stapel lopen en hem gewoon zijn ding laten doen. Met de coach heeft hij ook iemand die hem op het juiste moment weet te brengen."

Leko, Vanaken, ...

Over de coach gesproken, Peter Maes was al even tevreden over zijn nieuwe pion. "Verrast ben ik niet dat hij dit reeds kan brengen op het hoogste niveau. Hij heeft goede voeten en creativiteit. Bovendien speel ik graag met een nummer 10."

Hij maakt zelfs de vergelijking met twee maestro's op het Lokerse middenveld in een niet zo ver verleden. "Vroeger hadden we hier Leko en Vanaken. Benchaib speelt hoger dan die twee, maar hij heeft die beweging en goede voorzet in de benen om een verdediging op het verkeerde been te zetten." We kijken alvast reikhalzend uit naar de kunsten die Benchaib dit seizoen nog bovenhaalt!