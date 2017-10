Vindt Yannick Ferrera meteen een nieuwe uitdaging? Gewezen KV Mechelen-coach wordt al aan een andere eersteklasser gelinkt

"We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het 'op' was tussen trainer en spelers", liet voorzitter Johan Timmermans verstaan.

Na een sterk vorig seizoen met KV zei Ferrera enkele weken geleden nog dat hij zich klaar voelt voor een Belgische topclub. Daar zijn de plaatsjes intussen bezet, maar de kans dat hij weldra elders in de Jupiler Pro League aan de slag gaat, is er zeker.

4 op 24

De naam van de 37-jarige Ferrera viel al bij KV Kortrijk, aldus Het Nieuwsblad. Daar staat coach Yannis Anastasiou na de 4 op 24 onder druk. De Kerels trekken midweeks naar Waasland-Beveren en krijgen zaterdag KRC Genk over de vloer. Geen makkelijke opdrachten voor KVK.