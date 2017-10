Anderlecht ving bot bij aanvaller die een Club Brugge-icoon werd: "Ik was er niet klaar voor, nadien hoorde ik niets meer van hen"

De 40-jarige Noor voetbalde in het verleden voor blauw-zwart en werd er ook kampioen. Club plukte de centrumspits in 2001 weg bij het Turkse Trabzonspor. Maar voor hetzelfde geld kwam Lange enkele jaren eerder al naar België. Toen hij nog voor Tromsdalen in zijn thuisland speelde, toonde de Belgische recordkampioen al interesse.

"Ik wist dat Anderlecht belangstelling toonde, maar ik heb nooit persoonlijk met Ferrera (Manu Ferrera scoutte hem voor Anderlecht, red.) gesproken. Ik voelde me trouwens niet klaar om al de stap naar het buitenland te zetten. Ik koos voor Tromsø en ik hoorde niets meer van Anderlecht."

Laatste grote generatie

Tussen 2001 en 2006 maakte hij deel uit van een succesvolle lichting bij blauw-zwart. "Wij waren wellicht de laatste echt grote generatie van Club", beseft Lange. "We brachten heel mooi voetbal op de mat en de club maakte van het succes en van de inkomsten van de Champions League gebruik om de structuur te professionaliseren."