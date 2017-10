🎥 Vermaelen nog eens aan de bak in bekerduel, maar deze debutant stal alle Barcelonese harten (met beelden!)

De youngster liet zich reeds opmerken voor de B-ploeg van Barcelona. Hij wist daar al 4 keer het net te doen trillen in 8 wedstrijden. Barça-coach Ernesto Valverde liet hem gisteren in het bekerduel tegen Real Murcia voor het eerst van het echte werk proeven.

De 22-jarige ontgoochelde allerminst en liet blijken dat hij uit het juiste Barcelonese hout gesneden is. Hij liet zijn technisch vernuft zien met enkele geniale bewegingen. Daarenboven was de jongeling ook doeltreffend. Hij maakte een knap doelpunt voor Barcelona.

Valverde was dan ook in de wolken en stak zijn lof voor hem niet onder stoelen of banken na de partij: "Ik denk dat we nog veel meer van hem zullen horen in de toekomst. Hopelijk trekt hij de goede lijn door dit seizoen."

Bekijk hieronder nog eens zijn knap doelpunt en Zidane-beweging:

Arnáiz doing exactly what Asensio is rated for, except for the fact that’s he’s doing it on his first team debut. pic.twitter.com/F4ovYZ1pei