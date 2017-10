Bob Peeters vindt zijn draai als fulltime analist: "Géén stress, weinig druk en toch actief in het metier dat je van je 18e kent"

"Of het mij bevalt? Ja absoluut, géén stress, weinig druk en toch actief blijven in het metier dat je van je achttiende kent", opent Peeters in gesprek met Voetbalkrant.com. "Als je sinds je jeugdjaren in het vak zit, is het niet zo makkelijk om zomaar iets anders te gaan doen."

Van vrijdag tot zondag krijgt Peeters zijn dagen wel gevuld met zijn analyses voor Play Sports en Sports Late Night. Maar hoe brengt hij de tijd midweeks door? "Ik lees alle kranten en bekijk ook heel veel wedstrijden thuis op TV. En we hebben net een kleine pup bijgekocht. Een Mechelse herder. Die moet ik nog wat africhten. (lacht) Ik weet wel wat te doen om de week door te komen."

Zeg nooit nooit, de ambitie om opnieuw te coachen is er nog wel

Net als vele oud-voetballers gaat Peeters ook vaak fietsen. "Omdat ik niet meer kan lopen. (grijnst) Ik wil niet dichtslibben en mijn conditie onderhouden. Mountainbiken door de bossen met mijn zoon, dat schept een band."

En wat met zijn ambitie om weer langs de zijlijn te coachen? "Die is er wel, maar momenteel focus ik me volledig op mijn analistenwerk. Zeg nooit nooit. De hoofdzaak van een T1 is tenslotte een bepaalde visie op een groep overbrengen en de sterktes en zwaktes van de tegenstander ontleden. Dat doe ik nu ook", besluit Peeters.