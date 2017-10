Kandidaat-opvolger Weiler nieuwe trainer Leicester City

Vandaag stelde het Claude Puel aan als nieuwe trainer. De 56-jarige Fransman ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen bij de Engelse kampioen van twee seizoenen geleden.

Puel werd na het ontslag van René Weiler genoemd als een van de topkandidaten om de Zwitser op te volgen, maar paars-wit koos uiteindelijk voor Vanhaezebrouck. Het wordt Puels tweede klus in de Premier League. Vorig seizoen was de oud-coach van onder meer AS Monaco en Olympique Lyon al manager van Southampton.

Puel zit zondag voor het eerst op de bank bij Leicester City, dat op bezoek gaat bij Everton, de ploeg die begin deze week trainer Ronald Koeman op de keien zette.