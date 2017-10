Club Brugge op kampioenskoers met jonkies? Deze Belgische topploegen deden het al eens voor

Club Brugge trekt dezer dagen de kaart van de jeugd. Het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) zet de Bruggelingen zelfs op de 16de plaats in de top 50 van jongste clubs in Europa. De gemiddelde leeftijd bedroeg in de maand september 24,16 jaar. Ze delen die stek met Ajax, hét mekka voor de jonge proefvoetballer.

Kampioen worden met dergelijke jonge ploeg zou een knappe prestatie zijn van Ivan Leko. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat een ploeg vol snotneuzen de Jupiler Pro League wint. Onderstaande ploegen deden het al eens voor:

Standard in 2007-2008

Negen jaar geleden werd Standard Luik kampioen tegen aartsrivaal Anderlecht. Het was 25 jaar geleden dat de Luikenaars de beker met de grote oren in de lucht mocht steken. De ploeg was gemiddeld 23 jaar oud. De gouden Belgische driehoek - Marouane Fellaini, Axel Witsel en Steven Defour - stuwde de Luikenaars naar de landstitel.

Genk in 2010-2011

Drie jaar later spelen de Belgische toptalenten in de Cristal Arena. In 2011 verovert Racing Genk zijn derde landstitel met een team van gemiddeld 22,6 jaar. Dit is het begin van het sprookje voor Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Andere opvallende namen in dat team waren Jelle Vossen, Marvin Ogunjimi, Anthony Vanden Borre en David Hubert.

Anderlecht in 2013-2014

Anderlecht wordt in 2014 kampioen tegen Lokeren. Met jongens als Tielemans, Praet en Bruno kleurt de ploeg jong en Belgisch. Met ook youngsters als Mitrovic en Mbemba kwam de gemiddelde leeftijd op 23 jaar te liggen voor paars-wit dat seizoen.

