Roef helpt Waasland-Beveren aan eerste 6 op 6: "We moésten wel eens een reeks neerzetten"

Ik heb me nog geen minuut beklaagd dat ik naar hier ben gekomen - Davy Roef

Het was goed voor de eerste 6 op 6 van het seizoen. "Je kan niet anders dan een reeks neerzetten als je enkele plaatsen wil stijgen. Stel dat we hier punten verliezen, dan komen de andere ploegen toch weer heel kort. Maar gelukkig pakken we hier die drie punten."

Play-offs

Het einde van de heenronde is in zicht en Waasland-Beveren staat knap vijfde. Play-off 1 komt dus elke speeldag dichterbij. "Als we hier vijf matchen voor het einde nog staan, dan moeten we dat durven uitspreken. Maar momenteel is dat nog niet aan de orde," besluit Roef.