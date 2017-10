De werkpunten voor Vercauteren en Cercle Brugge richting tweede periode: "Slikken er drie tegengoals op"

Frank Vercauteren gaf het op zijn persconferentie na de partij op het Lisp zelf ook aan: "Mijn spelers hebben veel nieuwe informatie gekregen en een nieuwe manier van spelen. We hebben heel hard getraind de voorbije week."

"En ik zag ook goede dingen op het veld, maar nog niet de volledige wedstrijd. Dat is nu het voornaamste werkpunt, om ervoor te zorgden dat het wel de volledige 90 minuten goed blijft lopen", aldus de nieuwe oefenmeester van Cercle Brugge.

Geen cadeautjes meer uitdelen en 90 minuten alert zijn

Een ander groot werkpunt? "De stilstaande fases. We slikken drie tegendoelpunten op die manier, dat is gewoon te veel. Elke keer we controle hadden over de match, verloren we die opnieuw. Het resultaat op zich? Daar kunnen we niets meer aan veranderen."

"Het is nu zaak om geen cadeautjes meer uit te delen en 90 minuten alert te zijn", besefte Vercauteren. Dan kan er iets gemaakt worden van die tweede periode. Op 12 november begint De Vereniging aan die tweede periode tegen ... Beerschot-Wilrijk.