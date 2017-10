Debat van de week: vliegen coaches in België té snel op straat?

Yannick Ferrera moest maandag als zesde trainer in 1A gaan, terwijl ook in 1B al vier trainers hun C4 kregen. Coaches zijn hoe langer hoe meer een wegwerpproduct.

Zelfs als het goed gaat...

Hoe verklaar je anders dat Sint-Truien en Sporting Lokeren na een intensieve voorbereiding al na enkele speeldagen van trainer veranderden? Van Wijk en Riga werden dan weer ondanks behoorlijke resultaten aan de kant geschoven bij respectievelijk Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge. Zelfs als het goed gaat zijn oefenmeesters liet langer veilig.

En dus is de insteek van ons wekelijks debat op woensdag: worden trainers in de Jupiler Pro League en de Proximus League te snel aan de kant geschoven? En wat moet er gebeuren om deze kwalijke tendens te veranderen? Laat jullie mening achter in onze poll en debatteer mee in de reacties.