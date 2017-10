Dejaegere doet pijnlijk jeugdverhaal uit de doeken: "Niet meer geschikt voor Club Brugge, ik schaamde mij verschrikkelijk"

Dejaegere doorliep de jeugdrangen van van blauw-zwart, maar kreeg bij de U16 slecht nieuws te horen. "Opeens kwam de trainer zeggen. ‘Brecht, je zal niet meer spelen tot je probleem is opgelost.’ Ik wist toen dat het gedaan was", doet Dejaegere zijn verhaal in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik deed er alles voor, ik zat bij de nationale ploeg en kreeg altijd heel positieve evaluaties, maar mijn lengte was het enige dat ik niet in handen had. Had die trainer gezegd dat ik mijn sprongkracht moest verbeteren, dan was ik daar nog dezelfde avond mee begonnen."

Niet naar huis en niet naar school durven

De 26-jarige West-Vlaming herinnert zich die bewuste dag nog goed. "De weg van de kleedkamer naar de parking, waar mijn moeder in de wagen op mij zat te wachten, was een lijdensweg. Ik schaamde mij verschrikkelijk, ik durfde niet naar huis en niet naar school omdat ik niet geschikt meer was voor Club Brugge."

Dejaegere dacht zelfs aan stoppen, maar zette gelukkig door en met succes. In zijn vrije tijd is hij nu zelf trainer en gaat hij met zulke delicate situaties anders om. "De trainer van Club Brugge pakte dat toen volledig verkeerd aan. Dat zeg je niet op die manier tegen een kind."