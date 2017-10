D'Onofrio zit na succesvolle transferzomer niet stil en doet de Antwerp-fans nog meer dromen: "Dat kunnen we nog uitbreiden"

De neo-eersteklasser huurde tal van jongens, en haalde met dank aan het imposante netwerk van sterke man Luciano D'Onofrio enkele bekende namen in huis. Die politiek wil Antwerp nu verderzetten.

"Het is ook niet omdat je veel geld uitgeeft dat je een betere ploeg hebt", vertelt D'Onofrio in Sport/Voetbalmagazine. "Paul Gheysens vroeg me of ik een transferbudget wilde. Ik heb geweigerd en gezegd dat hij zich geen zorgen moest maken. En nu denk ik dat hij zich niet bedrogen voelt."

Het juiste profiel

De Italo-Belg benadrukt dat het nog niet gedaan is en wil opnieuw zaken doen met grootmachten als Porto en Paris Saint-Germain. "Ik denk dat we in die richting verder kunnen, dat misschien zelfs nog uitbreiden", aldus D'Onofrio. "Op voorwaarde dat een speler me interesseert. Het is niet omdat Milan of Juventus me een speler aanbiedt dat ik verplicht ben die te nemen. Zijn profiel moet me aanstaan."

Volg Antwerp - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (26/10).