Mertens troeft onder andere Cavani, Kane en Džeko af met deze indrukwekkende statistiek!

Sporthouse Group tweette een overzicht met een lijst van de meest beslissende spitsen van de afgelopen 12 maanden. Daar steekt één speler bovenuit en het is geen onbekende: Rode Duivel Dries Mertens. De Belgische pocketspits kende een boerenjaar met 39 goals en 14 assists. Hij is dus beslissend om de 68,5 minuten met of een doelpunt of een assist!

