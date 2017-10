Ronaldo of Messi? Neen, Hazard koos voor deze opvallende naam als 's werelds beste speler

De aanvoerders van de verschillende nationale ploegen mochten hun keuze uitbrengen voor de beste speler van de wereld op basis van de prestaties van de laatste 12 maanden.

Ploegmaats

De keuzes van de meeste aanvoerders waren voor de hand liggend. Zo koos laureaat Cristiano Ronaldo voor ploegmaats Luka Modric, Sergio Ramos en Marcelo (respectievelijk in die volgorde). Runner-up Lionel Messi nam naast ploegmaats Luis Suarez en Andres Iniesta ook ex-collega Neymar op in zijn lijstje.

Eden Hazard kiest voor... Kanté

Eden Hazard zette die trend verder. De kapitein van de Rode Duivels koos wel voor een erg opmerkelijke naam op de eerste plaats: Chelsea-ploegmaat N'Golo Kanté. De Franse middenvelder speelde een cruciale rol in de landstitels van Chelsea en Leicester City de laatste 2 jaren. Hij was ook een belangrijke factor in de Franse nationale ploeg die de finale haalde op het Europees kampioenschap vorig jaar.

Ondanks deze straffe prestaties blijft de keuze van Hazard toch opvallend. Ronaldo en Messi domineren namelijk al jarenlang het internationale voetbaltoneel.