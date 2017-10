Essevee in de hoek waar de klappen vallen: zolang is het geleden dat ze 0 op 9 hadden, al is er 1 lichtpuntje: "Op Anderlecht"

Dit jaar gebeurde het in de play-offs, toen voor Essevee met de bekerwinst al alles was bereikt. En ook in de moeilijke play-offs een seizoen eerder gebeurde het. Maar de laatste keer dat Essevee nog eens 0 op 9 pakte in de reguliere competitie? Dat is alweer geleden van februari 2016.

"Een verklaring heb ik niet meteen en een oplossing ook niet. De verdediging kan blijkbaar de focus niet houden momenteel", aldus Francky Dury. "Ja, het is al lang geleden zo'n 0 op 9, maar we moeten er nu doorheen."

Als underdog op Anderlecht misschien vrijuit voetballen

Davy De fauw sprak na de Europese wedstrijd tegen Vitesse al over zo snel mogelijk werken aan het vertrouwen, maar ook tegen Waasland-Beveren werden opnieuw vijf goals geslikt. "We zijn ook maar mensen."

Om vervolgens een positief puntje te zien: "Het is goed dat we nu op Anderlecht spelen, dat is misschien beter dan tegen een zogeheten kleine ploeg. Misschien kunnen we als underdog vrijuit voetballen", besloot de rechtsachter met een positieve noot.