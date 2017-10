Charleroi zakt weg: "Ons probleem zit in de twee zestienmetergebieden"

Verdedigende en aanvallende efficiëntie, daar komt het op neer. "Ons probleem zit momenteel in de twee zestienmetergebieden", aldus Mazzu. "We begonnen weer goed aan de match, speelden goed, maar scoorden niet. En Oostende scoorde wel uit zijn eerste kans. Als dat al een kans was, want de bal week af."

Tijdens de rust hamerde Mazzu om scherper voor de dag te komen, maar... "Dat vroege tweede doelpunt sneed ons de benen af. We hebben geprobeerd om het tij te keren, maar na de derde goal was het gedaan. De spelers valt weinig te verwijten. De zege van Oostende is ook niet onverdiend te noemen, maar wij hadden beter met onze kansen kunnen omspringen."