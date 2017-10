Hij zou een dodelijk duo vormen met Onyekuru, maar de fans van Anderlecht zullen Acheampong niet meteen terugzien

Een man die die positie vorig seizoen nog bekleedde is Frank Acheampong. Paars-wit leende de Ghanese spurtbom voorbije zomer uit aan het Chinese Tianjin Teda, dat tegen de degradatie strijdt in de Super League.

3,5 miljoen

Na een korte aanpassingsperiode vond Acheampong ondertussen zijn draai in China, met enkele belangrijke goals. Tianjin huurt de vleugelspeler niet alleen, het beschikt ook over een aankoopoptie die 3,5 miljoen euro bedraagt.

Eerder was er nog sprake van dat Acheampong mogelijk voor 31 december zou terugkeren, maar dat is nu uitgesloten, schrijft Het Nieuwsblad. Tianjin heeft tot dan namelijk bedenktijd, en volgens de entourage van de speler voelt hij zich gelukkig in Azië. Acheampong en Onyekuru zien we dus niet direct samen in de ploeg.