Vanhaezebrouck had een plan en het werkte: "Ik wou iets achter de hand houden" en "Dat is geen toeval hoor"

De voorbije weken brachten de wissels van Anderlecht weinig zoden aan de dijk. "Eigenlijk zouden invallers altijd een meerwaarde moeten zijn", analyseerde Vanhaezebrouck. "Maar dit is de eerste keer dat ik het gevoel heb dat we sterker stonden na de wissels dan ervoor. De invallers zorgden deze keer wel voor een meerwaarde."

Dat was één van de redenen waarom Gerkens uit de basis werd gehaald. "Ik had voor de match met hem gesproken en hem gezegd dat hij zeker ging invallen. Ik wou iets meer scorend vermogen kunnen inbrengen. Nu wist ik tenminste dat ik nog iets achter de hand had."

Typisch Gerkens

In korte tijd is Gerkens dus uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers van Vanhaezebrouck. Want het is niet aan iedere speler dat hij gaat vertellen waarom hij hem uit de basis haalde. "Die goal was ook typisch hij. Voor anderen zou die bal te ver geweest zijn. Voor hem eigenlijk ook, maar hij kan er met de nodige moeite toch nog aan. Dat is geen toeval hoor! Dat is zijn kwaliteit."