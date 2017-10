Standard mag ex-publiekslieveling voor even weer in de armen sluiten

Daar maken immers enkel de zes beste van de reguliere competitie deel van uit. Het seizoen is dus afgelopen voor de Belg. Ciman kan genieten van een welverdiende vakantie, maar verkiest dat niet te doen. Om klaar te zijn voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels tegen Mexico en Japan, keert hij terug naar eigen land.

Meer specifiek naar Luik, waar hij tussen 15 november en 15 december zal meetrainen met zijn ex-ploeg Standard. De supporters zullen het graag horen. 'Lolo' is nog steeds enorm geliefd in de Vurige Stede. Tussen 2010 en 2015 speelde hij voor Standard. Erna ging hij in Amerika aan de slag.