Dendoncker over mislopen transfer: "Dan zat ik waarschijnlijk al in Manchester"

En dat is opmerkelijk genoeg volledig zijn keuze. Dendoncker stond nadrukkelijk in de belangstelling van enkele clubs, waaronder het grote Manchester United, maar echt concreet werd die interesse nooit. "Als er een concreet bod op tafel had gelegen, dan zat ik waarschijnlijk al in Manchester", vertelt Dendoncker aan Sport/Voetbalmagazine.

"Als je de kans krijgt om naar daar te gaan, dan twijfel je niet. Anderlecht had natuurlijk ook een rol. Iedereen moest akkoord gaan met een transfer. Als een club het bedrag dat een andere club vraagt moet betalen, dan moet de interesse ook concreet zijn. Anderlecht vroeg veel geld omdat ze wisten dat het dan moeilijk zou worden."

Anderlecht plakte een vraagprijs van maar liefst 38 miljoen op de middenvelder. Geen enkele club toonde zich uiteindelijk bereid om dat bedrag op te hoesten.