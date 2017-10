Legear staat er weer met 2 goals en 2 assists: "Ik vertrok niet langs de grote poort bij Standard, maar ben wél nog belangrijk"

"Ik had van geen betere start kunnen dromen dan deze", beseft de 30-jarige Legear. "Voor mij persoonlijk is dit leuk. Maar het is vooral belangrijk dat we als groep verder blijven werken. Daar ligt onze sterkte."

In Luik wordt nu een andere politiek gevoerd, die pagina is omgedraaid

Toch kunnen we niet om de statistieken van de Luiekenaar heen. Tenslotte startte hij in slechts de helft van die acht competitieduels in de basis. Dit hebben we van hem op Sclessin misschien te weinig gezien?

"Ik ben er niet door de grote poort vertrokken, maar wanneer ik bij Standard meedeed, was ik belangrijk", verdedigt Legear zich. "Dat wil ik bij Sint-Truiden verder zetten. In Luik wordt nu een andere politiek gevoerd. Die pagina is omgedraaid."