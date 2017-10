Leko not amused na nederlaag: "We moeten de redenen zoeken"

"Genk was de betere ploeg in de eerste helft. Wij begonnen te slap aan de wedstrijd", gaf Leko toe. "We wonnen geen duels, we brachten onvoldoende kracht en loopvermogen. We wisten nochtans dat Genk over heel wat individuele kwaliteiten beschikt."

De goal die Club vlak voor de pauze incasseerde, deed pijn. "Dat was dom", vindt de coach die een donderpreek hield in de kleedkamer. En dat rendeerde. "In de tweede helft hebben we laten zien wat een leider moet brengen, dat moeten we gedurende de volle 90 minuten op het veld tonen."