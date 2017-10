Coucke in de spionkop: "Gelukkig dat ik me kon afreageren" en "Blij voor team, maar ook voor mezelf"

Coucke was bijzonder zenuwachtig voor de wedstrijd, erna leek er een gewicht van meer dan 100 kilo van zijn schouders te zijn gevallen. Zweven deed de voorzitter van de kustploeg. "Ik zeg altijd: dit is de schoonheid van de sport. Je wint en je verliest. Maar bij ons begon het wel wreed slecht te gaan."

"Ik dacht wel dat het op een bepaald moment ging keren. Maar dat kan langs twee kanten: ofwel pak je punten ofwel ga je nog slechter spelen. Maar ik zeg een welgemeende 'bravo' aan de spelers. Ze wonnen tegen... (twijfelt) De tweede was het zeker? Ja, de top van het klassement volg ik niet meer zoveel...", kon er nu wel een grapje vanaf.

In Lokeren wil Coucke zich terug tussen de supporters zetten.

Coucke ging volledig in de wedstrijd op. Tussen de fans riep hij zijn longen uit zijn lijf. "Ik ben wel blij dat ik het deed. Ik heb me meer kunnen afreageren. Ik heb me eigenlijk goed geamuseerd. Of ik het nog ga doen. Nee, niet uit bijgeloof, maar ik heb de fans gezegd dat ze massaal naar Lokeren moeten. Nog zo'n belangrijke match. Dan zet ik me terug tussen de fans."