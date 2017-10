Mathijssen vindt dat ook de trainers een verantwoordelijkheid dragen voor de vele ontslagen: "We mogen niet zomaar dingen beloven"

Na het ontslag van Yannick Ferrera bij KV Mechelen, het zesde al in de Jupiler Pro League, werd er de afgelopen dagen druk gediscussieerd over het trainersklimaat in België. Jacky Mathijssen, die momenteel zelf zonder club zit, vindt dat oefenmeesters ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben.

"We moeten heel goed nadenken voor we ergens instappen", zegt Mathijssen voor de camera van Sporza. "We mogen niet zomaar dingen beloven waarvan we op voorhand weten dat ze niet haalbaar zijn. Heel veel problemen kunnen opgelost worden door er over te praten en de dingen collectief op te lossen."

"Korter dan de meeste vakanties"

Het avontuur van Mathijssen bij het Griekse Larissa was eveneens van korte duur. "Mijn verblijf was er kort. Korter dan de meeste vakanties. Het was snel duidelijk dat het niet was wat ik er op voorhand van verwacht had. We hebben er dan samen maar snel een punt achter gezet", besluit de Limburger.