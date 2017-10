Minister Ben Weyts (Anderlecht) zet DJ Sven Ornelis (Club Brugge) op zijn plaats: "Kampioenenbal? Dat duurt toch gewoon 11 jaar voort?"

Eerste belager voor de titel Anderlecht volgt al op 12 punten. Standard (15), Genk (16) en Gent (20) hinken nog verder achterop. BV-fan Sven Ornelis, DJ en radiomaker bij Joe FM, waagde zich zelfs aan een gedurfde uitspraak.

"Ik zit hier mijn dj-agenda van 2018 al even in te plannen en vraag me af wanneer het kampioenenbal van Club Brugge nu precies gepland is", tweette Ornelis.

11 jaar vieren

Ben Weyts, politicus van de N-VA en Anderlecht-supporter, was er als de kippen bij om Ornelis van antwoord te dienen met een kwinkslag naar het verleden. "Jullie kampioenenviering blijft toch gewoon voortduren? De vorige duurde toch ook elf jaar?"

