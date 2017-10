Lag Vanhaezebrouck aan de basis van de dip van Moses Simon? "Ik moest te veel verdedigen"

Vanderhaeghe vraagt Simon en zijn maatje Kalu om zoveel mogelijk de actie één op één te zoeken. "Dat is wat we nodig hebben. Iedereen wil dat, het is het niveau dat we moeten halen om wedstrijden te winnen", aldus Simon.

Dubbele mandekking was vroeger een probleem, nu hebben de tegenstanders niet één, maar twee Nigeriaanse dribbelkonten om af te stoppen. "Als ze drie man op mij zetten, staat Kalu vrij. Zetten ze drie man op hém, sta ik vrij."