🎥 Vertonghen moest er zich al eens voor verontschuldigen, nu is deze Ajax-speler aan de beurt

Na de overtuigende 1-4 zege tegen Feyenoord kwam Nick Viergever in het oog van de (media)storm te staan door "Het zijn maar kutkakkerlakken te scanderen", verwijzend naar de bijnaam die de Ajax-supporters aan hun grote rivaal uit Rotterdam geven. Een video van het tafereel belandde op internet.

Zijn actie leverde de verdediger veel kritiek op. Ajax liet in een verklaring al weten dat de club het gedrag van de speler afkeurt. De speler zelf heeft er spijt van. "Het was een momentje van stomheid. We hebben sorry gezegd. Daar wil ik het nu bij laten.", vertelt hij aan Fox Sports.

Toen Jan Vertonghen nog in de defensie bij Ajax stond, overkwam hem net hetzelfde. Later moest ook hij zich verontschuldigen voor de feiten. Bekijk hieronder de beelden: