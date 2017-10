Rode Duivel bedroog zijn zwangere vrouw: "Tijdens het EK hebben we dagelijks zo'n vier keer gevideochat"

In TV-familie vertelt het 22-jarige meisje vrijuit over haar ontmoeting met Il Ninja in The Villa, een discotheek in het Antwerpse. "Radja was daar ook, met vrienden. Hij probeerde mijn aandacht te trekken, maar ik was niet in hem geïnteresseerd. Ik heb die bewuste avond niet echt met Radja gesproken. Maar dat veranderde een week later. Ik was in een andere discotheek, en hij was er ook weer. Hij herkende mij en wilde met mij dansen. Vervolgens vroeg hij me mee naar de vipruimte."

De twee leerden elkaar beter kennen in de zomer van 2016. "Gedurende de hele periode van het EK van 2016 hebben we dagelijks zo'n vier keer gevideochat. Iedere pauze op het werk, telkens als ik thuiskwam... Ik moest 't hem laten weten, zodat hij met mij kon praten. Toen het EK voor de Belgen was afgelopen, besliste Radja om in plaats van naar zijn vrouw, naar België te vliegen om met míj af te spreken. In het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen. We hebben het toen heel, euh, leuk gehad", geeft ze behoorlijk wat details vrij.

Opnieuw afsrpaak in het Hilton

Pikant detail, net in die periode was Claudia, de vrouw van Nainggolan, zwanger van een eerste kindje. "Radja vertelde mij meer dan eens hoe slecht het tussen hem en Claudia ging, en dat hij liefst wilde scheiden. Ik geloofde hem, zodat ik het voor mezelf wel kon plaatsen dat hij terug naar Claudia ging. Het plan was om op 6 augustus weer af te spreken. Maar toen beviel Claudia. Ik kreeg bericht van Radja dat hij niet kon komen. Uiteindelijk hebben we elkaar op 2 september gezien. We spraken weer af in het Hilton. En daar hadden we voor het eerst seks."

Intussen stopte de jongedame de affaire, en besluit ze waarom ze met dit verhaal naar buiten kwam. "Eerlijk gezegd wilde ik er al langer mee naar buiten komen. Want hij heeft mij belogen, me voorgespiegeld dat we echt een relatie konden hebben. Maar ik durfde toen niet... Ik doe het nu tóch, in de hoop dat andere meisjes dit lezen en niet in zijn val zullen trappen."