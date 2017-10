Zijn zes goals voor Anderlecht blijven niet onopgemerkt: 'Spaanse topclub jaagt op Onyekuru'

Die prestaties blijven in Europa niet onopgemerkt. Enkele dagen geleden al werd de huurling van Everton in verband gebracht met Juventus en Atlético Madrid. Ook dinsdag linkt AS Onyekuru aan de Rojiblancos.

Volgens de Spaanse krant toont Atlético verregaande interesse in de Nigeriaanse aanvaller. Met Griezmann en Gameiro heeft de club uit La Liga natuurlijk al een stevige aanval, zeker wanneer in januari 2018 ook Diego Costa de rangen nog komt versterken.

Ongetwijfeld zal Griezmann ook volgende zomer weer het hof worden gemaakt. Met het oog op de toekomst volgt Atlético nu al enkele valabele pistes waar Onyekuru er één van is.