🎥 Duidelijke boodschap van de fans tijdens & na zware nederlaag: "Sfeer op de tribunes, strijd tussen de lijnen, samen alles geven voor de club"

"Sfeer op de tribunes, strijd tussen de lijnen, samen alles geven voor de club!", klonk het tijdens de wedstrijd soms minutenlang aan een stuk.

Een duidelijke boodschap vanuit de sfeertribune. Richting de andere tribunes, richting de spelers op het veld, richting iedereen.

Op een bepaald moment gingen de fans met hun rug naar het veld staan, maar ze bleven wel dansen en springen. Het toont enkel aan dat het diep zit, bij iedereen. De 0 op 9 is hard aangekomen, benieuwd of er in Anderlecht iets mogelijk is.