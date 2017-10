Vanhaezebrouck verdedigt zijn 'voorspelbaar' systeem: "Anders zouden Club Brugge en de Rode Duivels dat toch ook niet doen?"

Daar ging Hein Vanhaezebrouck op zijn persmoment dinsdag dieper op in. "Ik stel vast dat steeds meer ploegen in een 3-5-2 spelen. Club Brugge, de Rode Duivels, ... Als dat systeem echt zó voorspelbaar zou zijn, zou dat toch niet het geval zijn?", verdedigde de oefenmeester zijn keuze. "Het heeft zowel voor- als nadelen."

Tegen Genk probeerde Anderlecht in de slotfase met twee spitsen te spelen, maar daar moet nog op gewerkt worden. "Op training hadden we er op geoefend, maar het liep niet goed. Dat moet in de toekomst beter. Of ik tegen Zulte Waregem zal veranderen om de tegenstrever te verrassen? Mijn opstelling ga ik niet verklappen", aldus Vanhaezebrouck nog.

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.