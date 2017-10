Vincent Kompany grijpt drastisch in nadat blessure al acht weken aansleept

Maandag reisde Kompany naar Barcelona af voor een bezoek aan topdokter Ramón Cugat, meldt Het Laatste Nieuws. In het Hospital Quirónsalud liet Vince the Prince zijn geteisterde kuit onderzoeken.

Cugat is een goeroe van Guardiola en heeft vanuit Catalonië een grote impact op de medische tak bij Manchester City. Over de precieze ernst van de kuitblessure doet men nogal geheimzinnig.

Toch is de dokter ervan overtuigd dat Kompany nog enkele jaren kan meedraaien op het hoogste niveau. "Zolang hij tenminste naar de dokters luistert", klinkt het. Dat is in het geval van de ambitieuze Kompany niet altijd een makkelijke opgave.