Dutoit zorgt voor eerste clean sheet van het seizoen: "Zo kon ik mijn hoofd gezond houden"

Mike Vanhamel was ziek en dus mocht Dutoit zijn seizoenspremière vieren in de competitie. In de Beker had hij wel al gespeeld. "Het kon niet beter lopen dan dit voor mij", knikte de 29-jarige doelman. "Iedereen is blij vandaag. Ik ben ook beloond geweest voor het harde werk dat ik intussen deed."

"Ik heb me elke week voorbereid alsof ik de nummer 1 was. Door dat werk kon ik mezelf ook blijven opladen. Want op bepaalde momenten was het wel frustrerend. Om mijn hoofd gezond te houden, moest ik me wel volledig geven op training."

En nu? Want Vanhamel kon zijn netten nog niet schoon houden. "Iedereen wil spelen. Mike, maar ik ook. De beslissing ligt nu in handen van de trainer. Wie hij nu gaat kiezen, moet je dus aan hem vragen. De club komt nu op de eerste plaats."