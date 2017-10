Wordt Hein Vanhaezebrouck ooit bondscoach van de Rode Duivels? "Misschien, maar..."

Indien Martinez opnieuw voor het clubvoetbal kiest, zal de KBVB een nieuwe T1 moeten aanstellen. De voorbije weken werd Michel Preud'homme naar voren geschoven als meest geschikte kandidaat.

Nog maar 53

Een andere Belgische toptrainer is natuurlijk Hein Vanhaezebrouck, nu aan de slag bij Anderlecht. Aan de nationale ploeg denkt de West-Vlaming nog niet.

"Zover kan ik niet in de toekomst kijken. Martínez is nog in dienst. Nu speculeren wie de volgende bondscoach wordt, vind ik niet collegiaal", vertelt de trainer in Knack. "Of ik ooit de Rode Duivels wil leiden? Misschien. Ik ben nog maar 53, ik heb nog tijd."

