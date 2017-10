Anastasiou raakt speculaties omtrent zijn positie stilaan beu: "Ik vind het onzin om telkens hetzelfde te moeten zeggen"

Er hangen al enkele weken donkere wolken boven Yannis Anastasiou. De Griek voelt de hete adem van de media in zijn nek hijgen. In Sport/Voetbalmagazine verklaart hij daaromtrent: "Elke keer komen in België die vragen over de positie van de coach. Telkens een coach twee, drie keer verliest. Ik vind het onzin om telkens hetzelfde te moeten zeggen. Elke dag blijf ik mijn werk doen. Met andere dingen hou ik mij niet bezig."

Een of twee verdedigende middenvelders?

Bij zijn aankomst zwoer de Griekse oefenmeester onmiddellijk bij aanvallend voetbal. De start was veelbelovend, maar na enkele povere resultaten tegen Antwerp (3-0 verlies) en Oostende (1-2 verlies) schakelde hij over op een systeem met twee verdedigende middenvelders en omschakelingsvoetbal.

Op de vorige speeldag tegen AA Gent werd na de achterstand toch weer de aanvallende kaart getrokken en terug in een ruit gespeeld op het middenveld. Benieuwd hoe de Griek het dartele voetbal van Philippe Clement en zijn manschappen gaat aanpakken vanavond.

Volg Waasland-Beveren - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.