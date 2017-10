Bij Beerschot Wilrijk weten ze het: "Dán pakken we zonder twijfel die periodetitel"

"Ik ben niet zoveel bezig met Roeselare, maar vooral met onszelf", aldus Alexander Maes, de polyvalente middenvelder van Beerschot Wilrijk in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"We blijven ondanks de tegenslagen terugkrabbelen, met als voorbeeld de 2-2 tegen Westerlo, waar we eerst 0-2 op achterstand kwamen. Het is ook belangrijk dat we goed uit de kleedkamer komen in de tweede helft. Daar moeten we ons op toeleggen", ging Maes verder.

Als we verliezen, geven we OHL een boost -Alexander Maes

Het begint natuurlijk te kriebelen, nu de periodetitel dichterbij komt. "Dat is zeker aanwezig, maar we bekijken het match per match. We beseffen wel dat we bij een verlies Leuven een boost gaan geven. We moeten winnen om de druk bij hen te leggen."

Dankzij het doelsaldo heeft OHL een voordeel. Maar Maes ziet kansen. "Als wij na dit weekend eerste staan, dan gaan we zeker die periode pakken. Daar twijfel ik niet aan. Deze groep gaat zoiets niet laten liggen."

