Goed nieuws voor AA Gent voor lastige verplaatsing naar Charleroi

Dat moet wel zonder Anderson Esiti, hij pakte zijn vijfde gele karton tegen Eupen en is dus geschorst. Wie er wél opnieuw bij is, is Franko Andrijasevic. De Kroatische recordtransfer viel eerder nog vaak naast de selectie.

Ook Damien Marcq zit bij de kern. Hij kan Esiti misschien vervangen tegen zijn ex-club. Al vond Vanderhaeghe ook Birger Verstraete uitstekend invallen tegen Eupen op die positie.

Volg Charleroi - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/10).