Smeekbede Verstraete levert op: "Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik daarvan verlost ben"

"Dit geeft vertrouwen." Vrijdag in Charleroi is Esiti immers geschorst, ons geld staat op Verstraete om zijn positie over te nemen. "We zullen zien wat de coach beslist, maar ik ben alvast 200% klaar om te spelen. Ik hoop dat ik dat ook mag doen."

Het depanneren op de rechterkant zit er, door het iets andere systeem van Yves Vanderhaeghe, wellicht op. "Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik van die rechterkant af ben."