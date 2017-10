Conte keert zijn kar: "Ik denk dat Michy nu helemaal klaar is om te starten"

Batshuayi stond gisteren in de Carabao Cup in de basis tegen Everton. Het doel vond hij niet, maar de aanvaller scoorde wel goede punten bij zijn trainer voor het geleverde werk. Na een moeilijk debuutjaar bij Chelsea, lijkt de Belg eindelijk helemaal klaar voor het echte werk.

"Vorig seizoen was het heel moeilijk voor hem, maar ik denk dat hij nu klaar is om te starten. Hij is alvast capabel om in te vallen tijdens de wedstrijd en meteen een goede impact te hebben op het spel. Het is belangrijk dat ik weet dat ik op hem kan rekenen", aldus trainer Conte na de wedstrijd.