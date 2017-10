Zevende trainersontslag in de Jupiler Pro League nabij

Het lijkt nu echt over en out voor de Griekse coach van KV Kortrijk. Volgens de kranten staat het vast dat hij in de loop van deze week zal moeten opkrassen. Indien hij vliegt, is het al het zevende trainersontslag van dit seizoen. Wat een kerkhof alweer.

Leekens?

Dat de oefenmeester achteraf een gelaten indruk naliet, hielp ook niet. Met Georges Leekens staat immers al een oude bekende in de wachtzaal. Hij zal het tij wellicht moeten keren bij de Kerels, voor het echt te laat is.